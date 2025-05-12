В Кургане интересно: горожан на бесплатной экскурсии пустят на сторожевую башню

В Кургане 18 мая в культурно-историческом комплексе «Царево городище» пройдет бесплатная экскурсия для всех желающих. Жители смогут окунуться в быт первых поселенцев региона и увидеть макет слободы. Об этом сообщает ТИЦ города Кургана.
«На экскурсии вы узнаете кто и в каком году основал первое поселение на реке Тобол, побываете в 18-метровой деревянной сторожевой башне. Здесь вас „встретит“ рядовой Сибирского драгунского полка по имени Анисим в полном военном обмундировании. Такими были защитники слободы „Царево городище“ в ХVIII веке. А также увидите макет слободы и уголок быта первых переселенцев», — сообщили в ТИЦ.
Кроме того, 18 мая празднуется Международный день музеев. Экскурсия начнется в 14:00 по адресу: пр. Конституции, 32А.
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