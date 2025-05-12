12 мая 2025

В Кургане интересно: горожан на бесплатной экскурсии пустят на сторожевую башню

В Кургане 18 мая пройдет бесплатная экскурсия по «Цареву Городищу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Также посетители смогут увидеть макет слободы
Также посетители смогут увидеть макет слободы Фото:

В Кургане 18 мая в культурно-историческом комплексе «Царево городище» пройдет бесплатная экскурсия для всех желающих. Жители смогут окунуться в быт первых поселенцев региона и увидеть макет слободы. Об этом сообщает ТИЦ города Кургана.

«На экскурсии вы узнаете кто и в каком году основал первое поселение на реке Тобол, побываете в 18-метровой деревянной сторожевой башне. Здесь вас „встретит“ рядовой Сибирского драгунского полка по имени Анисим в полном военном обмундировании. Такими были защитники слободы „Царево городище“ в ХVIII веке. А также увидите макет слободы и уголок быта первых переселенцев», — сообщили в ТИЦ.

Кроме того, 18 мая празднуется Международный день музеев. Экскурсия начнется в 14:00 по адресу: пр. Конституции, 32А.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане стартовал танцевальный проект «Курган.ПроТанцы». Он проходит бесплатно на набережной города.

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В Кургане 18 мая в культурно-историческом комплексе «Царево городище» пройдет бесплатная экскурсия для всех желающих. Жители смогут окунуться в быт первых поселенцев региона и увидеть макет слободы. Об этом сообщает ТИЦ города Кургана. «На экскурсии вы узнаете кто и в каком году основал первое поселение на реке Тобол, побываете в 18-метровой деревянной сторожевой башне. Здесь вас „встретит“ рядовой Сибирского драгунского полка по имени Анисим в полном военном обмундировании. Такими были защитники слободы „Царево городище“ в ХVIII веке. А также увидите макет слободы и уголок быта первых переселенцев», — сообщили в ТИЦ. Кроме того, 18 мая празднуется Международный день музеев. Экскурсия начнется в 14:00 по адресу: пр. Конституции, 32А. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане стартовал танцевальный проект «Курган.ПроТанцы». Он проходит бесплатно на набережной города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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