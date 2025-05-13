В Тюмени с аквапарка «ЛетоЛето» снимают вывеску. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившие внимание на процесс снятия привычной надписи на здании парка.
«Ехали мимо аквапарка, увидели что вывеску снимают. Непонятно, почему — может, название хотят поменять?», — сообщили читатели URA.RU.
В официальном канале «ЛетоЛето» в социальной сети «ВКонтакте» владельцы аквапарка пояснили, что вывеску сняли лишь на время, а само заведение продолжает работу. «Хотим сообщить, что у нас запланированы небольшие технические работы над вывеской „ЛетоЛето“. Но не переживайте — аквапарк работает в привычном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что курорт «ЛетоЛето» по итогам 2024 года потеряло часть прибыли. Этот тренд стал характерным для многих термальных курортов Тюменской области.
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