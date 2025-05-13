13 мая 2025

Тюменский аквапарк временно лишился названия. Фото

В Тюмени аквапарк «ЛетоЛето» временно остался без вывески
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывеску «ЛетоЛето» сняли для технического обслуживания
Вывеску «ЛетоЛето» сняли для технического обслуживания Фото:

В Тюмени с аквапарка «ЛетоЛето» снимают вывеску. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившие внимание на процесс снятия привычной надписи на здании парка.

«Ехали мимо аквапарка, увидели что вывеску снимают. Непонятно, почему — может, название хотят поменять?», — сообщили читатели URA.RU.

В официальном канале «ЛетоЛето» в социальной сети «ВКонтакте» владельцы аквапарка пояснили, что вывеску сняли лишь на время, а само заведение продолжает работу. «Хотим сообщить, что у нас запланированы небольшие технические работы над вывеской „ЛетоЛето“. Но не переживайте — аквапарк работает в привычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что курорт «ЛетоЛето» по итогам 2024 года потеряло часть прибыли. Этот тренд стал характерным для многих термальных курортов Тюменской области.

Процесс снятия выставки «ЛетоЛето»
Процесс снятия выставки «ЛетоЛето»
Фото:

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В Тюмени с аквапарка «ЛетоЛето» снимают вывеску. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившие внимание на процесс снятия привычной надписи на здании парка. «Ехали мимо аквапарка, увидели что вывеску снимают. Непонятно, почему — может, название хотят поменять?», — сообщили читатели URA.RU. В официальном канале «ЛетоЛето» в социальной сети «ВКонтакте» владельцы аквапарка пояснили, что вывеску сняли лишь на время, а само заведение продолжает работу. «Хотим сообщить, что у нас запланированы небольшие технические работы над вывеской „ЛетоЛето“. Но не переживайте — аквапарк работает в привычном режиме», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что курорт «ЛетоЛето» по итогам 2024 года потеряло часть прибыли. Этот тренд стал характерным для многих термальных курортов Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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