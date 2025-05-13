На месте легендарного тюменского клуба «Пещера» откроется новый ресторан

На месте легендарного тюменского клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский» начнет работу ресторан сети «АндерСон». Об этом URA.RU сообщили в редевелоперской компании «Колесник», которая занималась переоборудованием помещения.
«24 мая состоится праздничное открытие Флакон.Space „Парковый“. Это будет креативное пространство со смарт-офисами, семейным кафе „Андерсон“, магазином полезной еды „Жизньмарт“ и другими гастрономическими заведениями», — пояснили URA.RU в «Колеснике».
Отмечается, что само открытие состоится 24 мая. Его проведут в формате детского праздника.
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