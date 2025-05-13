13 мая 2025

На месте легендарного тюменского клуба «Пещера» откроется новый ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение откроется в районе экопарка «Затюменский»
Заведение откроется в районе экопарка «Затюменский» Фото:

На месте легендарного тюменского клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский» начнет работу ресторан сети «АндерСон». Об этом URA.RU сообщили в редевелоперской компании «Колесник», которая занималась переоборудованием помещения.

«24 мая состоится праздничное открытие Флакон.Space „Парковый“. Это будет креативное пространство со смарт-офисами, семейным кафе „Андерсон“, магазином полезной еды „Жизньмарт“ и другими гастрономическими заведениями», — пояснили URA.RU в «Колеснике».

Отмечается, что само открытие состоится 24 мая. Его проведут в формате детского праздника.

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На месте легендарного тюменского клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский» начнет работу ресторан сети «АндерСон». Об этом URA.RU сообщили в редевелоперской компании «Колесник», которая занималась переоборудованием помещения. «24 мая состоится праздничное открытие Флакон.Space „Парковый“. Это будет креативное пространство со смарт-офисами, семейным кафе „Андерсон“, магазином полезной еды „Жизньмарт“ и другими гастрономическими заведениями», — пояснили URA.RU в «Колеснике». Отмечается, что само открытие состоится 24 мая. Его проведут в формате детского праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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