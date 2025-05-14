14 мая 2025

В Кургане разворовали мемориал, который обтянули баннером в Горсаду. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал стоит заброшенный
Мемориал стоит заброшенный Фото:

Исторический мемориал, автором которого является скульптор Станислав Голощапов, разграблен и стоит обмотанный баннером в Горсаду Кургана. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«Уже много лет мемориальный комплекс работы курганского скульптора Голощапова в Горсаду нуждается в ремонте. С объекта культурного наследия уже украли металлические барельефы. Бетон замотали в баннер, чтобы не видно было плачевного состояния памятника», — говорится в сообщении курганцев.

Согласно открытым данным, мемориал в честь павших в борьбе за Советскую власть открыли в Кургане в 1969 году. На памятнике была изображена девушка-революционерка и красноармеец. Монумент приурочили к юбилею освобождения края от белочехов и колчаковцев.

Урбанист Андрей Вагин рассказал агентству, что на данный момент мемориал включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Он добавил, что по закону необходимо сохранять исторические памятники.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исторический мемориал, автором которого является скульптор Станислав Голощапов, разграблен и стоит обмотанный баннером в Горсаду Кургана. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Уже много лет мемориальный комплекс работы курганского скульптора Голощапова в Горсаду нуждается в ремонте. С объекта культурного наследия уже украли металлические барельефы. Бетон замотали в баннер, чтобы не видно было плачевного состояния памятника», — говорится в сообщении курганцев. Согласно открытым данным, мемориал в честь павших в борьбе за Советскую власть открыли в Кургане в 1969 году. На памятнике была изображена девушка-революционерка и красноармеец. Монумент приурочили к юбилею освобождения края от белочехов и колчаковцев. Урбанист Андрей Вагин рассказал агентству, что на данный момент мемориал включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Он добавил, что по закону необходимо сохранять исторические памятники. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...