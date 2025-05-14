Исторический мемориал, автором которого является скульптор Станислав Голощапов, разграблен и стоит обмотанный баннером в Горсаду Кургана. Об этом URA.RU сообщили горожане.
«Уже много лет мемориальный комплекс работы курганского скульптора Голощапова в Горсаду нуждается в ремонте. С объекта культурного наследия уже украли металлические барельефы. Бетон замотали в баннер, чтобы не видно было плачевного состояния памятника», — говорится в сообщении курганцев.
Согласно открытым данным, мемориал в честь павших в борьбе за Советскую власть открыли в Кургане в 1969 году. На памятнике была изображена девушка-революционерка и красноармеец. Монумент приурочили к юбилею освобождения края от белочехов и колчаковцев.
Урбанист Андрей Вагин рассказал агентству, что на данный момент мемориал включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Он добавил, что по закону необходимо сохранять исторические памятники.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
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