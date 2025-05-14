14 мая 2025

Курганцы руками наловили карасей на пресном озере рядом с курортом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На берегу удалось поймать карасей
На берегу удалось поймать карасей Фото:

Жители Курганской области смогли голыми руками наловить карасей, когда занимались очисткой берега на пресном озере в районе села Новое Ильинское. Рядом находится курорт «Озеро Медвежье» в Петуховском округе. Об этом местные написали в соцсети.

«Пошли мы покосить камыш, который сильно затянул вход в пресное озеро, и обнаружили, что карась прямо к самому берегу подходит, в траве плещется. Наловили рыбы руками», — написали жители в паблике «Кемпинг Медвежка» во «ВКонтакте».

Ранее курганец наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду. 

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Жители Курганской области смогли голыми руками наловить карасей, когда занимались очисткой берега на пресном озере в районе села Новое Ильинское. Рядом находится курорт «Озеро Медвежье» в Петуховском округе. Об этом местные написали в соцсети. «Пошли мы покосить камыш, который сильно затянул вход в пресное озеро, и обнаружили, что карась прямо к самому берегу подходит, в траве плещется. Наловили рыбы руками», — написали жители в паблике «Кемпинг Медвежка» во «ВКонтакте». Ранее курганец наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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