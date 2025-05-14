Жители Курганской области смогли голыми руками наловить карасей, когда занимались очисткой берега на пресном озере в районе села Новое Ильинское. Рядом находится курорт «Озеро Медвежье» в Петуховском округе. Об этом местные написали в соцсети.
«Пошли мы покосить камыш, который сильно затянул вход в пресное озеро, и обнаружили, что карась прямо к самому берегу подходит, в траве плещется. Наловили рыбы руками», — написали жители в паблике «Кемпинг Медвежка» во «ВКонтакте».
Ранее курганец наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!