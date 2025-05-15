В Тюмень придет летнее тепло, но будет ветрено

В Тюмени 16 мая ожидается переменная облачность, утром будет небольшой дождь, ветер слабый. Температура воздуха в дневные часы составит от +18 до +23 градусов. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 16 мая переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +9, +14 градусов. Днем +18, +23», — сообщается на сайте управления.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 78%.
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