В Тюмени начнутся перебои с горячей водой

В Тюмени с 17 по 20 мая пройдут испытания тепловой сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Перебои с горячей водой возможны из-за проведения испытаний на тепловой сети города
Перебои с горячей водой возможны из-за проведения испытаний на тепловой сети города Фото:

В Тюмени с 17 по 20 мая пройдут испытания городских тепловых сетей на определение температурных потерь, которые затронут свыше 300 абонентов. Об этом URA.RU сообщили в УСТЭК.

«Испытания запланированы с 17 по 20 мая и будут проводиться на нескольких ключевых объектах городской инфраструктуры. В ходе испытаний на ТЭЦ-1 будет временно отключен участок тепломагистрали проходящий от ТЭЦ-1 до улицы Харьковской, далее по улице Киевской и до ТЦ „Премьер“. Также, в зону отключения попадут: район „Лесобаза“, дома в створе улицы Киевской до улицы Мельникайте и часть улицы Холодильной», — отметили в УСТЭК.

В ходе испытаний специалисты произведут замеры температуры теплоносителя в специально определенных контрольных точках. Мониторинг будет вестись на протяжении нескольких суток при различных погодных условиях, а температура воды в трубопроводе будет поддерживаться в диапазоне 70–75 градусов Цельсия. Полученные результаты позволят оценить энергетические параметры тепловых сетей и использовать эти данные при расчете тарифов на тепловую энергию.

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В Тюмени с 17 по 20 мая пройдут испытания городских тепловых сетей на определение температурных потерь, которые затронут свыше 300 абонентов. Об этом URA.RU сообщили в УСТЭК. «Испытания запланированы с 17 по 20 мая и будут проводиться на нескольких ключевых объектах городской инфраструктуры. В ходе испытаний на ТЭЦ-1 будет временно отключен участок тепломагистрали проходящий от ТЭЦ-1 до улицы Харьковской, далее по улице Киевской и до ТЦ „Премьер“. Также, в зону отключения попадут: район „Лесобаза“, дома в створе улицы Киевской до улицы Мельникайте и часть улицы Холодильной», — отметили в УСТЭК. В ходе испытаний специалисты произведут замеры температуры теплоносителя в специально определенных контрольных точках. Мониторинг будет вестись на протяжении нескольких суток при различных погодных условиях, а температура воды в трубопроводе будет поддерживаться в диапазоне 70–75 градусов Цельсия. Полученные результаты позволят оценить энергетические параметры тепловых сетей и использовать эти данные при расчете тарифов на тепловую энергию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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