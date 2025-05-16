В Тюменской области археологи-любители обнаружили окаменелость морского ежа, возраст которой составляет примерно 56 миллионов лет. Об этом стало известно журналистам.
«Речь идет об останках вымершего вида морского ежа, который был значительно больше своих сородичей. Окаменелость нашла палеонтолог Ирина Фокина во время экскурсии в карьеры под Тюменью», — сообщает kp.ru.
По ее словам Ирины Фокиной, удалось установить примерный возраст находки — порядка 56 миллионов лет. Особенно часто, по словам палеонтолога, подобные находки встречаются в Кыштырлинском карьере под Тюменью, который славится своей палеонтологической значимостью. Окаменелость морского ежа сохранилась частично, однако большая часть панциря уцелела в земле. Сейчас специалисты продолжают исследовать находку и подчеркивают, что такие открытия позволяют получить дополнительные сведения о древней экосистеме территории региона в эпоху эоцена.
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