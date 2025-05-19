В Тюменской области простились с бойцом СВО, который погиб через 18 дней после подписания контракта

В Тюменской области похоронили стрелка, погибшего на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны прошли 19 мая
Похороны прошли 19 мая Фото:

В Нижнетавдинском районе Тюменской области похоронили участника специальной военной операции Александра Карпенко. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Александр был стрелком мотострелковой бригады, погиб 20 августа 2024 года в ДНР.

«Заключил контракт с Министерством обороны РФ 2 августа 2024 года. Погиб 20 августа в районе города Новоградовка Донецкой народной республики», — рассказали в администрации.

Александр Карпенко родился 6 декабря 1972 года в Казахстане, в 1997 году переехал в село Иска Нижнетавдинского района. С 2015 года проживал в Иркутске, работал обработчиком на литейном заводе. Был ветераном боевых действий в Чечне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнетавдинском районе Тюменской области похоронили участника специальной военной операции Александра Карпенко. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Александр был стрелком мотострелковой бригады, погиб 20 августа 2024 года в ДНР. «Заключил контракт с Министерством обороны РФ 2 августа 2024 года. Погиб 20 августа в районе города Новоградовка Донецкой народной республики», — рассказали в администрации. Александр Карпенко родился 6 декабря 1972 года в Казахстане, в 1997 году переехал в село Иска Нижнетавдинского района. С 2015 года проживал в Иркутске, работал обработчиком на литейном заводе. Был ветераном боевых действий в Чечне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...