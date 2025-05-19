В Тюменской области простились с бойцом СВО, который погиб через 18 дней после подписания контракта

В Нижнетавдинском районе Тюменской области похоронили участника специальной военной операции Александра Карпенко. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Александр был стрелком мотострелковой бригады, погиб 20 августа 2024 года в ДНР.
«Заключил контракт с Министерством обороны РФ 2 августа 2024 года. Погиб 20 августа в районе города Новоградовка Донецкой народной республики», — рассказали в администрации.
Александр Карпенко родился 6 декабря 1972 года в Казахстане, в 1997 году переехал в село Иска Нижнетавдинского района. С 2015 года проживал в Иркутске, работал обработчиком на литейном заводе. Был ветераном боевых действий в Чечне.
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