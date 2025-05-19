Переходящий в Госдуму тюменский депутат попрощался с коллегами

Переходящий в Госдуму депутат Сысоев попрощался с тюменской областной думой
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Тюменский депутат Сысоев переходит на работу в Госдуму
Тюменский депутат Сысоев переходит на работу в Госдуму Фото:

Тюменский депутат Владимир Сысоев провел последний рабочий день в областной думе. В соцсетях политик, переходящий в Госдуму РФ, поблагодарил тюменских коллег за работу.

«Завершаю работу в Тюменской областной думе. Сегодня мой последний рабочий день в стенах регионального парламента. В этот момент особенно остро чувствуется, как быстро пролетели годы, наполненные важными решениями, дискуссиями и, конечно, результатами», — написал Сысоев в личном telegram-канале.

В разговоре с корреспондентом URA.RU политик уточнил, что подал заявление на сложение депутатских полномочий. Областная дума рассмотрит его на заседании 27 мая.

Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Сысоев получит мандат экс-депутата Госдумы Евгения Маркова, ставшего замглавы Минприроды РФ. Сысоев может приступить к работе в российском парламенте в течение пары недель.

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Тюменский депутат Владимир Сысоев провел последний рабочий день в областной думе. В соцсетях политик, переходящий в Госдуму РФ, поблагодарил тюменских коллег за работу. «Завершаю работу в Тюменской областной думе. Сегодня мой последний рабочий день в стенах регионального парламента. В этот момент особенно остро чувствуется, как быстро пролетели годы, наполненные важными решениями, дискуссиями и, конечно, результатами», — написал Сысоев в личном telegram-канале. В разговоре с корреспондентом URA.RU политик уточнил, что подал заявление на сложение депутатских полномочий. Областная дума рассмотрит его на заседании 27 мая. Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Сысоев получит мандат экс-депутата Госдумы Евгения Маркова, ставшего замглавы Минприроды РФ. Сысоев может приступить к работе в российском парламенте в течение пары недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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