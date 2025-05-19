Переходящий в Госдуму тюменский депутат попрощался с коллегами

Тюменский депутат Владимир Сысоев провел последний рабочий день в областной думе. В соцсетях политик, переходящий в Госдуму РФ, поблагодарил тюменских коллег за работу.
«Завершаю работу в Тюменской областной думе. Сегодня мой последний рабочий день в стенах регионального парламента. В этот момент особенно остро чувствуется, как быстро пролетели годы, наполненные важными решениями, дискуссиями и, конечно, результатами», — написал Сысоев в личном telegram-канале.
В разговоре с корреспондентом URA.RU политик уточнил, что подал заявление на сложение депутатских полномочий. Областная дума рассмотрит его на заседании 27 мая.
Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Сысоев получит мандат экс-депутата Госдумы Евгения Маркова, ставшего замглавы Минприроды РФ. Сысоев может приступить к работе в российском парламенте в течение пары недель.
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