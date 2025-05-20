20 мая 2025

В Тюмени за ночь уложат новый асфальт на ключевой развязке

На развязке Червишевский тракт — обход Тюмени за ночь уложат новый асфальт
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы будут завершены к 6 утра
Работы будут завершены к 6 утра Фото:

В ночь на 21 мая дорожные службы приступили к укладке асфальта на съездах транспортной развязки Червишевский тракт — Обход города Тюмени. Как сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области, до 6 утра планируется обновить дорожное покрытие на площади 5,5 тысяч квадратных метров.

«Дорожники приступили к укладке асфальта на съездах транспортной развязки Червишевский тракт — Обход города Тюмени. За ночь будет произведена замена полотна на площади 5,5 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении дорожного управления. Работы организованы в ночное время, чтобы не мешать большому транспортному потоку и не создавать в городе пробки.

Всего в регионе в текущем году будет отремонтировано порядка 290 километров дорог. В их число вошла и трасса Богандинский — Боровский — Тюмень, а на улице Монтажников в столице региона отремонтируют 19 километров дорожного полотна.

Ранее, ночью 14 и 15 мая на всех съездах этой же транспортной развязки уже проводились масштабные ремонтные работы с временным перекрытием движения. Оба раза движение останавливалось с 22:00 до 6:00.

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В ночь на 21 мая дорожные службы приступили к укладке асфальта на съездах транспортной развязки Червишевский тракт — Обход города Тюмени. Как сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области, до 6 утра планируется обновить дорожное покрытие на площади 5,5 тысяч квадратных метров. «Дорожники приступили к укладке асфальта на съездах транспортной развязки Червишевский тракт — Обход города Тюмени. За ночь будет произведена замена полотна на площади 5,5 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении дорожного управления. Работы организованы в ночное время, чтобы не мешать большому транспортному потоку и не создавать в городе пробки. Всего в регионе в текущем году будет отремонтировано порядка 290 километров дорог. В их число вошла и трасса Богандинский — Боровский — Тюмень, а на улице Монтажников в столице региона отремонтируют 19 километров дорожного полотна. Ранее, ночью 14 и 15 мая на всех съездах этой же транспортной развязки уже проводились масштабные ремонтные работы с временным перекрытием движения. Оба раза движение останавливалось с 22:00 до 6:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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