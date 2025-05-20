В Тюмени за ночь уложат новый асфальт на ключевой развязке

В ночь на 21 мая дорожные службы приступили к укладке асфальта на съездах транспортной развязки Червишевский тракт — Обход города Тюмени. Как сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области, до 6 утра планируется обновить дорожное покрытие на площади 5,5 тысяч квадратных метров.
«Дорожники приступили к укладке асфальта на съездах транспортной развязки Червишевский тракт — Обход города Тюмени. За ночь будет произведена замена полотна на площади 5,5 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении дорожного управления. Работы организованы в ночное время, чтобы не мешать большому транспортному потоку и не создавать в городе пробки.
Всего в регионе в текущем году будет отремонтировано порядка 290 километров дорог. В их число вошла и трасса Богандинский — Боровский — Тюмень, а на улице Монтажников в столице региона отремонтируют 19 километров дорожного полотна.
Ранее, ночью 14 и 15 мая на всех съездах этой же транспортной развязки уже проводились масштабные ремонтные работы с временным перекрытием движения. Оба раза движение останавливалось с 22:00 до 6:00.
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