В Тюмени закроют движение на ключевой транспортной развязке

На развязке «Червишевский тракт — обход Тюмени» на две ночи перекроют движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие будут вводить для проведения ремонтных работ
Перекрытие будут вводить для проведения ремонтных работ Фото:

В Тюмень в ночь с 14 на 15 мая на всех трех съездах транспортной развязки объездной с Червишевским трактом временно перекроют движение для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.

«Дорожным строителям предстоит заменить на съездах порядка 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна», — говорится в официальном сообщении. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда и соблюдать правила дорожного движения.

Отмечается, что перекрытие будут проводить две ночи подряд — с 14 на 15 и с 15 на 16 мая. Оба раза движение будет остановлено с 22:00 до 6:00

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В Тюмень в ночь с 14 на 15 мая на всех трех съездах транспортной развязки объездной с Червишевским трактом временно перекроют движение для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «Дорожным строителям предстоит заменить на съездах порядка 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна», — говорится в официальном сообщении. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда и соблюдать правила дорожного движения. Отмечается, что перекрытие будут проводить две ночи подряд — с 14 на 15 и с 15 на 16 мая. Оба раза движение будет остановлено с 22:00 до 6:00
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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