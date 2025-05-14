В Тюмени закроют движение на ключевой транспортной развязке

В Тюмень в ночь с 14 на 15 мая на всех трех съездах транспортной развязки объездной с Червишевским трактом временно перекроют движение для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.
«Дорожным строителям предстоит заменить на съездах порядка 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна», — говорится в официальном сообщении. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда и соблюдать правила дорожного движения.
Отмечается, что перекрытие будут проводить две ночи подряд — с 14 на 15 и с 15 на 16 мая. Оба раза движение будет остановлено с 22:00 до 6:00
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