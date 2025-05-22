Путин присвоил тюменцу почетное звание

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» механизатору ООО «Согласие» Виктору Кузнецову. Соответствующий указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ Кузнецову Виктору Николаевичу. Механизатору общества с ограниченной ответственностью „Согласие“, Тюменская область», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин поощрил другого тюменца. В марте глава государства наградил почетной грамотой президента РФ за успехи и многолетнюю работу ведущего инженера тюменского ООО «Отделочник-20» Юрия Борисова.
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