Путин присвоил тюменцу почетное звание

Путин присвоил тюменцу звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин подписал указ о присвоении тюменцу звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»
Владимир Путин подписал указ о присвоении тюменцу звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» механизатору ООО «Согласие» Виктору Кузнецову. Соответствующий указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ Кузнецову Виктору Николаевичу. Механизатору общества с ограниченной ответственностью „Согласие“, Тюменская область», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин поощрил другого тюменца. В марте глава государства наградил почетной грамотой президента РФ за успехи и многолетнюю работу ведущего инженера тюменского ООО «Отделочник-20» Юрия Борисова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» механизатору ООО «Согласие» Виктору Кузнецову. Соответствующий указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ Кузнецову Виктору Николаевичу. Механизатору общества с ограниченной ответственностью „Согласие“, Тюменская область», — указано в документе. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин поощрил другого тюменца. В марте глава государства наградил почетной грамотой президента РФ за успехи и многолетнюю работу ведущего инженера тюменского ООО «Отделочник-20» Юрия Борисова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...