23 мая 2025

Более десяти тысяч школьников закончили выпускной класс в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 12 тысяч тюменских школьников закончили 11-й класс
Почти 12 тысяч тюменских школьников закончили 11-й класс Фото:

В этом году почти 12 тысяч учеников закончили выпускной 11-й класс в Тюменской области. Глава региона Александр Моор поздравил выпускников с завершением учебы и пожелал им успехов на экзаменах.

«Позади уютные и привычные школьные кабинеты, впереди очень интересное будущее. С праздником! Удачи во взрослой жизни и на выпускных экзаменах», — цитируют слова Моора в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области.

В разных муниципалитетах Тюменской области последний звонок прошел по-своему. В Заводоуковском округе выпускники станцевали прощальный вальс, а в Тюмени воспитанники президентского кадетского училища высадили деревья как символ нового этапа в жизни.

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В этом году почти 12 тысяч учеников закончили выпускной 11-й класс в Тюменской области. Глава региона Александр Моор поздравил выпускников с завершением учебы и пожелал им успехов на экзаменах. «Позади уютные и привычные школьные кабинеты, впереди очень интересное будущее. С праздником! Удачи во взрослой жизни и на выпускных экзаменах», — цитируют слова Моора в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области. В разных муниципалитетах Тюменской области последний звонок прошел по-своему. В Заводоуковском округе выпускники станцевали прощальный вальс, а в Тюмени воспитанники президентского кадетского училища высадили деревья как символ нового этапа в жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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