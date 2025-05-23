Более десяти тысяч школьников закончили выпускной класс в Тюменской области

В этом году почти 12 тысяч учеников закончили выпускной 11-й класс в Тюменской области. Глава региона Александр Моор поздравил выпускников с завершением учебы и пожелал им успехов на экзаменах.
«Позади уютные и привычные школьные кабинеты, впереди очень интересное будущее. С праздником! Удачи во взрослой жизни и на выпускных экзаменах», — цитируют слова Моора в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области.
В разных муниципалитетах Тюменской области последний звонок прошел по-своему. В Заводоуковском округе выпускники станцевали прощальный вальс, а в Тюмени воспитанники президентского кадетского училища высадили деревья как символ нового этапа в жизни.
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