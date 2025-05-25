ВС РФ уничтожили иностранных инженеров на заводе «Артем» в Киеве

Военные РФ поразили цеха киевского завода «Артем», где производились компоненты для украинских ракет. При ударе было уничтожено несколько иностранных инженеров. Об этом сообщил пророссийский координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В одном из цехов предприятия, выпускавшего детали для ракет, уничтожена западная техника. Электроника и компьютеры полностью сгорели. В другом цеху, где изготавливали корпуса для дронов и устанавливали на них двигатели уничтожены несколько иностранных инженеров», — рассказа Лебедев РИА Новости.
По его словам, в цеху, где были ликвидированы западные специалисты, уничтожены материалы и оборудование. Завод «Артем» играл важную роль в производстве вооружений для украинской армии.
Ранее Лебедев заявил об ударе российских военных в Винницкой области. Там был нанесен удар по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточняет «Национальная служба новостей».
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