БПЛА атаковали регионы России: онлайн-трансляция

В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. Под угрозой Ростовская, Липецкая и Воронежская области, уточнили местные власти. Подробности об отражении атаки URA.RU освещает в своей онлайн-трансляции.
01:30 Над Рязанью и Рязанской областью объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
01:10 Ракетная опасность над Брянском отменена. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
01:06 В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
01:05 На территории Унечского района Брянска объявили ракетную опасность. Всем жителям следует укрыться и не подходить к окнам, заявил губернатор Богомаз.
00:54 Над Тульской областью объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев.
00:40 По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет после атаки БПЛА на Брянскую область. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
00:35 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в регионе сохраняется желтый уровень воздушной опасности. Ограничения действуют на территории всей области.
00:32 Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом объявлена опасность атаки БПЛА. По возможности жителей просят не выходить на улицы и не приближаться к окнам.
00:30 В Минобороны сообщили, что до 21:00 по мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА. Два над Курской областью, еще два над Черным морем и одно над Брянской областью.
