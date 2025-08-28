Жители Орла не могут уснуть из-за жужжания в городе

Стекла дрожали в Орле из-за странного жужжания в небе
Жители Орла пожаловались на громкий шум, который продолжался несколько часов в разных районах города. Сообщения об этом появились в городских чатах и telegram-каналах. По словам горожан, из-за сильного жужжания дрожали даже стекла в окнах.
«Жужжит. Аж стекла дрожали. Я из-за них уснуть не могу. Вот только страшно очень», — пишут жители в местных чатах.
Жители отмечали в чатах и социальных сетях, что необычное жужжание началось около часа ночи. Некоторые рассказывали, что не смогли уснуть из-за вибрации и громкого звука.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!