28 августа 2025

Жители Орла не могут уснуть из-за жужжания в городе

Жители Орла пожаловались на громкий шум, который продолжался несколько часов в разных районах города. Сообщения об этом появились в городских чатах и telegram-каналах. По словам горожан, из-за сильного жужжания дрожали даже стекла в окнах.

«Жужжит. Аж стекла дрожали. Я из-за них уснуть не могу. Вот только страшно очень», — пишут жители в местных чатах. 

Жители отмечали в чатах и социальных сетях, что необычное жужжание началось около часа ночи. Некоторые рассказывали, что не смогли уснуть из-за вибрации и громкого звука.

