Бывший особняк Майка Тайсона и 50 Cent выставили на продажу за 10 млн долларов

Бывшая резиденция боксера Майка Тайсона и рэпера 50 Cent, расположенная в Коннектикуте (США), вновь выставлена на продажу за $9,99 млн. Особняк занимает территорию площадью более 17 акров и оборудован семью кухнями, собственным казино, ночным клубом, сигарной комнатой и профессиональной студией звукозаписи, где в 2005 году 50 Cent работал над альбомом The Massacre.
Столь высокая цена объясняется уникальностью объекта и масштабом проведенной модернизации. «В доме учтены любые потребности будущих владельцев: от частных вечеринок до полноценной работы с артистами. Здесь можно устраивать концерты, записывать музыку, принимать гостей или отдыхать на природе», — заявили представители Douglas Elliman. Они подчеркнули, что после покупки в 2019 году нынешние владельцы вложили значительные средства в реставрацию и обновление помещений.
Особняк находится между Бостоном и Нью-Йорком. Майк Тайсон приобрел его в 1996 году за $3 млн, а в 2003 году продал 50 Cent за $4,1 млн. Известно, что после ухода рэпера дом долгое время не находил новых хозяев из-за высокой стоимости и специфики планировки. В 2019 году объект был реализован за $2,9 млн — почти в три раза дешевле первоначальных ожиданий, что позволило новым собственникам провести модернизацию и индивидуализировать интерьеры. Теперь резиденцию позиционируют как эксклюзивный лот для ценителей роскоши и приватности.
Ранее объекты элитной недвижимости с уникальной архитектурой и историей выставлялись на продажу и в России. Так, в Тюмени особняк с мраморными колоннами, авторской отделкой и бассейном оценили в 85 миллионов рублей, а его фасад создавался скульпторами из мастерской Эрмитажа. В середине 2000-х возле этого дома проводились фотосессии, что подчеркивает интерес к эксклюзивным резиденциям не только за рубежом, но и в регионах России.
