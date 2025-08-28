Посольство Азербайджана получило повреждения во время ударов по Киеву

Здание посольства Азербайджана в Киеве получило повреждения в результате ночных ударов по украинской столице. Ущерб был нанесен ударной волной, в результате чего были разбиты окна и повреждена крыша консульского отдела. Об этом сообщает МИД страны.
«При взрыве одной из ракет зданию посольства Азербайджана на Украине был нанесен ущерб от ударной волны. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины», — сообщает издание Report со ссылкой на МИД страны.
В дипмиссии также уточнили, что никто из сотрудников не пострадал и посольство продолжает свою работу. Инцидент произошел в ночь на 28 августа, когда в Киеве дважды обьявляли воздушную тревогу. Городская администрация сообщала о частичном перекрытии движения и смоге от пожаров.
Со своей стороны, российское оборонное ведомство информировало о нанесении группового удара высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В Кремле также подтвердили, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной и околовоенной инфраструктуры.
Ранее в тот же день после ночных авиаударов было повреждено здание представительства Евросоюза в Киеве — выбиты окна и обрушился потолок, однако сотрудники дипмиссии также не пострадали. Представители ЕС отмечали, что офис миссии находится рядом с депо, через которое осуществляется транспортировка военной техники и вооружений для Украины. В Кремле заявляли, что российские удары наносятся исключительно по военным объектам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.