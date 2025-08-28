28 августа 2025

Трех фигурантов дела избиения футболиста в Подмосковье отправили в СИЗО

Трех участников драки, в результате которой в подмосковном Щелкове погиб футболист Арсений Ярошевич, заключили под стражу. Еще один подозреваемый по делу о причинении тяжких телесных повреждений объявлен в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В рамках расследования уголовного дела по факту смерти Арсения Ярошевича трое участников драки по ходатайству органа следствия заключены под стражу. Еще один объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении Следственного комитета России в telegram-канале. 

Ранее уголовное дело по факту гибели Арсения Ярошевича было переквалифицировано на статью о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, конфликт произошел возле одного из домов в Щелкове, где трое подозреваемых напали на футболиста, после чего он скончался в больнице от полученных травм.

