ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области

Российские военные нанесли удар по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Винницкой области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
«Винница. (Удар. — ред. URA.RU)», — заявил Лебедев, отметив, что целью российского удара стал объект, который использовался для подготовки украинских военнослужащих. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что ВСУ несут колоссальные потери. Особенно в Сумской области. Противник предпринимает попытку наступать в районах Беловод, Локни и Водолаги.
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