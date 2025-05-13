ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области

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ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ
ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Винницкой области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

«Винница. (Удар. — ред. URA.RU)», — заявил Лебедев, отметив, что целью российского удара стал объект, который использовался для подготовки украинских военнослужащих. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ВСУ несут колоссальные потери. Особенно в Сумской области. Противник предпринимает попытку наступать в районах Беловод, Локни и Водолаги.

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Российские военные нанесли удар по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Винницкой области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев «Винница. (Удар. — ред. URA.RU)», — заявил Лебедев, отметив, что целью российского удара стал объект, который использовался для подготовки украинских военнослужащих. Его слова передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что ВСУ несут колоссальные потери. Особенно в Сумской области. Противник предпринимает попытку наступать в районах Беловод, Локни и Водолаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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