28 августа 2025

В Орле и Орловской области повреждены четыре здания из-за атак БПЛА

В ночь на 28 августа в Орле и ряде муниципалитетов Орловской области были повреждены четыре здания в результате отражения атак беспилотников. По сообщению главы региона Андрея Клычкова, два объекта пострадали в самом Орле, еще два — на территории других муниципалитетов.

«По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 — на территории других муниципалитетов Орловской области. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Клычков в своем telegram-канале. 

Ранее, в течение последних суток, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о сбитых семи беспилотниках над регионом, отмечая, что тогда повреждений и пострадавших не было. Аналогичные атаки фиксировались и в соседних регионах, в частности, в Воронежской области, где также сообщалось о сбитом БПЛА без последствий для местных жителей.

