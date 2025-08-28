Тарантулы переселяются к Москве из-за теплой зимы

В Воронежской области в 2025 году стали чаще встречать южнорусского тарантула — это связано с аномально теплой зимой. Отдельные особи уже замечены даже под Москвой. Об этом сообщил научный сотрудник Воронежского зоопарка Константин Карпеченко. По данным эксперта, повышение температуры способствует увеличению численности и расширению географии встреч.
«Южнорусский тарантул предпочитает степные и лесостепные зоны, а Воронежская область относится именно к таким территориям. После укуса желательно принять любой антигистаминный препарат» — подчеркнул Карпеченко, передает РИА Новости. Он отметил, что чем севернее регион, тем реже встречаются эти пауки, хотя
Эксперт добавил, что укус южнорусского тарантула по болевым ощущениям сравним с укусом осы. После обычно появляется местный отек, покраснение кожи и незначительное повышение температуры в зоне поражения. Как правило, симптомы проходят быстро и не представляют опасности для здоровья, если у пострадавшего нет аллергии на яд паука.
