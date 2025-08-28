28 августа 2025

Канада ввела санкции против главы Гагаузии Гуцул

Канада ввела санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще 17 физических и юридических лиц из Молдавии. В список попали также представители оппозиционного блока «Победа» и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului. Об этом сообщает МИД Канады. 

«Санкции против 16 физических и двух юридических лиц из Молдавии, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул. В числе санкционированных оказались представители оппозиционного блока „Победа“ и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului», — говорится в сообщении МИД Канады.

В релизе канадского МИД отмечается, что санкции вводятся якобы из-за вмешательства России перед парламентскими выборами, намеченными на конец сентября. При этом официальный Кишинев считает под внешним вмешательством исключительно Россию.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинениям, связанным с ее политической деятельностью. Российские власти выразили обеспокоенность этим решением, расценив его как пример давления на оппозицию в преддверии парламентских выборов в Молдавии.

