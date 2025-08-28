В России стали популярны опасные грибные ретриты

В Подмосковье и других регионах России набирают популярность так называемые грибные ретриты, в ходе которых участникам предлагают употребить мухоморы и другие грибы, обладающие психоактивными свойствами. Об этом сообщают СМИ.
Организаторы ретритов утверждают, что употребление грибов, таких как мухомор, чага и ежовик гребенчатый, способно помочь участникам решить проблемы со здоровьем и личной жизнью. «Запрещенных веществ здесь нет. Есть мухоморы, гриб чага и ежовик гребенчатый — эти грибы мы даем людям для здоровья», — заявил мужчина, представившийся шаманом Ярославом. По его словам, на подобных встречах используют только натуральные компоненты, а сами мероприятия позиционируются как оздоровительные практики. Расследование провели журналисты «Известий».
Как выяснили корреспонденты издания, подобные ретриты проходят не только в Подмосковье, но и в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Тульской и Ленинградской областях. На такие мероприятия вырос спрос: все больше россиян интересуются услугами так называемых грибных гидов, готовых провести экскурсии по лесу и научить собирать грибы. При этом организаторы ретритов активно рекламируют свои услуги в тематических сообществах и telegram-каналах, обещая участникам «духовное очищение» и избавление от психологических проблем.
Однако подобные практики несут серьезную опасность для жизни и здоровья. В 2024 году, по данным Следственного комитета по Краснодарскому краю, в Сочи один из участников грибного ретрита погиб после употребления напитка на основе мухоморов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а организатор мероприятия полностью признал свою вину. Эксперты предупреждают: самостоятельное употребление психоактивных грибов может привести к тяжелым отравлениям и летальному исходу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.