28 августа 2025

В России стали популярны опасные грибные ретриты

На грибные ретриты зовут всех желающих
На грибные ретриты зовут всех желающих Фото:

В Подмосковье и других регионах России набирают популярность так называемые грибные ретриты, в ходе которых участникам предлагают употребить мухоморы и другие грибы, обладающие психоактивными свойствами. Об этом сообщают СМИ.

Организаторы ретритов утверждают, что употребление грибов, таких как мухомор, чага и ежовик гребенчатый, способно помочь участникам решить проблемы со здоровьем и личной жизнью. «Запрещенных веществ здесь нет. Есть мухоморы, гриб чага и ежовик гребенчатый — эти грибы мы даем людям для здоровья», — заявил мужчина, представившийся шаманом Ярославом. По его словам, на подобных встречах используют только натуральные компоненты, а сами мероприятия позиционируются как оздоровительные практики. Расследование провели журналисты «Известий». 

Как выяснили корреспонденты издания, подобные ретриты проходят не только в Подмосковье, но и в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Тульской и Ленинградской областях. На такие мероприятия вырос спрос: все больше россиян интересуются услугами так называемых грибных гидов, готовых провести экскурсии по лесу и научить собирать грибы. При этом организаторы ретритов активно рекламируют свои услуги в тематических сообществах и telegram-каналах, обещая участникам «духовное очищение» и избавление от психологических проблем.

Однако подобные практики несут серьезную опасность для жизни и здоровья. В 2024 году, по данным Следственного комитета по Краснодарскому краю, в Сочи один из участников грибного ретрита погиб после употребления напитка на основе мухоморов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а организатор мероприятия полностью признал свою вину. Эксперты предупреждают: самостоятельное употребление психоактивных грибов может привести к тяжелым отравлениям и летальному исходу.

