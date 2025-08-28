Сорок лет стажа и 200 восхождений: кто такой Расторгуев, погибших в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии при восхождении на Джанги-Тау (Безенги) погиб альпинист Александр Расторгуев. Его и еще двоих человек завалило камнями. Отмечается, что погибший — мастер спорта по альпинизму с сорокалетним опытом. За свою спортивную карьеру он совершил более 200 восхождений. Что известно о нем — в материале URA.RU.
Новая трагедия в горах
О гибели Расторгуева сообщили в Федерации альпинизма России. Сообщается, что он и еще двое человек отправились в горы на восхождение Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии. В итоге группу альпинистов накрыло камнями: сам Расторгуев скончался, еще одна альпинистка Екатерина Федорова получила травмы. Третий экстремал не пострадал. Всех успешно эвакуировали с места происшествия.
Причем за последнее время это не первый случай ЧП, связанный с российскими альпинистами. С 12 августа, например, страна следит за судьбой альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы и уже две недели как ее не могут эвакуировать. Причем в настоящий момент нет информации о том жива ли еще женщина или нет.
У альпиниста за плечами был сорокалетний стаж
Погибший Александр Расторгуев — мастер спорта по альпинизму, инструктор-методист первой категории по альпинизму, старший инструктор-методист по ски-альпинизму, а также инструктор-методист второй категории по горнолыжному спорту. Он также является бывшим президентом Федерации альпинизма Краснодарского края.
В течение более сорока лет альпинист активно занимался спортивной и общественной деятельностью, за это время совершив более 200 восхождений. Среди его достижений — первопрохождение на вершину Коштантау в 1989 году.
В 2010–2011 годах он возглавлял Федерацию альпинизма Краснодарского края, руководил различными направлениями работы Федерации альпинизма России, в том числе учебно-методической комиссией. Также был членом рабочей группы при правительстве Республики Ингушетия, занимал должность главного инженера проекта по строительству альпинистского лагеря УАЛ (Кязи) в Джейрахском районе. Помимо этого, выступал экспертом комитета по развитию курортов и туризма Законодательного собрания Краснодарского края и состоял в Русском географическом обществе.
Его называли «тренером от Бога»
В Федерации подчеркивают, что Расторгуев обладал значительным опытом тренерской работы и обеспечивал безопасность в Центральной школе инструкторов Федерации альпинизма России. Он руководил учебно-тренировочными сборами Федерации альпинизма России по программе «Жетон „Спасение в горах“», а также выступал старшим тренером на сборах Министерства внутренних дел России и Федерации альпинизма России по подготовке специалистов в области альпинизма и горных лыж.
Отличительной чертой Александра Алексеевича как педагога была способность работать с самыми разными спортсменами — как с новичками, впервые приехавшими в горы, так и с курсантами Школы инструкторов, помогая каждому раскрыть свой потенциал.
"Он был тренером от Бога — умел работать и с новичками, впервые приехавшими в горы, и с курсантами Школы инструкторов, помогая каждому раскрыться и расти. А главное, что отличало его как человека – это открытость к людям и невероятная душевная теплота", — передают представители федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.