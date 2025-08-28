Ставил сатирические спектакли, а закончил криминальными: кто такой Агаев, которому грозит 10 лет

В Москве задержан бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев по подозрению в мошенничестве. По версии следствия тот уже после того, как перестал быть директором учреждения, заключил с театром договор в качестве индивидуального предпринимателя. Мужчина якобы предоставлял сценарии четырех постановок и затем получал по 4% от их кассовых сборов.
Сами договоры оказались липовыми. За все время Агаев похитил около 20 миллионов рублей из бюджета на подложных авторских договорах. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Кто такой Агаев — в материале URA.RU.
Работник «высшей квалификации»: начинал работу в театре статистом
Мамедали Гусейн оглы Агаев родился 3 сентября 1952 года в селе Караханбейли, которое в то время относилось к Нахичеванской АССР. В юные годы начал трудовой путь в Нахичеванском музыкально-драматическом театре, где работал сначала реквизитором, а затем — статистом.
В 1974 году Агаев завершил обучение в Азербайджанском государственном институте искусств в Баку, получив специальность «культпросветработник высшей квалификации». С 1975 года Мамедали Агаев занимал должность главного администратора Нахичеванского музыкально-драматического театра. Полученный опыт позволил ему продолжить карьеру в ведущих театральных учреждениях страны.
Затем администрировал несколько московских театров
В период с 1979 по 1981 год он проходил стажировку в качестве руководителя в Московском академическом театре сатиры. Затем, с 1981 по 1984 годы, занимал пост главного администратора Московского театра имени Н. В. Гоголя. В последующие два года работал главным администратором Московского государственного детского музыкального театра под руководством Наталии Ильиничны Сац.
И потом руководил театром сатиры почти 30 лет
С июня 1985 года Агаев работал в Московском академическом театре сатиры, где занимал должности главного администратора, заместителя директора, а также директора-распорядителя. В 1992 году он был назначен директором этого театра и занимал данную должность вплоть до 2021 года.
В 2021 году Мамедали Агаев по собственной инициативе покинул пост директора после объединения Московского академического театра сатиры и Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. После этого художественным руководителем объединенного коллектива был назначен Сергей Газаров.
Заслуги за вклад в культуру
Мамедали Агаев удостоен званий заслуженного работника культуры Российской Федерации и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами Дружбы Российской Федерации и Азербайджана. Помимо этого, отмечен почетной грамотой президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
После ухода «поставил криминальный спектакль»
В МВД России сообщили о задержании Агаев 28 августа. По данным следствия, подозреваемый вместе с неустановленными соучастниками разработал схему хищения средств, предназначенных для бюджета Москвы.
«Криминальный спектакль в течение нескольких лет разыгрывался в одном из ведущих столичных театров. По версии следствия, его экс-директор подозревается в мошенничестве», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, фигурант заключал фиктивные авторские договоры с учреждением на разработку сценариев нескольких спектаклей. Уже затем бывший руководитель получал доход в виде четырех процентов от кассовых сборов от спектаклей, к которым он якобы писал сценарии. Общая сумма ущерба бюджету Москвы превысила 20 миллионов рублей.
Причем, как пишет Mash, в марте 2025 года Агаев даже подал судебный иск на Московский академический театр сатиры. По его словам, театр без причины разорвал с ним договоры и перестал выплачивать 4% от продаж билетов на постановки, к которым он «писал сценарии». Бывшему директору Театра сатиры Агаеву грозит до 10 лет.
