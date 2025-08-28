28 августа 2025

В Эстонии снесли памятник советским воинам

Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил в Эстонии
Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил в Эстонии Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения советских воинов в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Инцидент произошел на территории братской могилы в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии. С помощью экскаватора был снесен памятник и вскрыты могилы советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны», — отмечает telegram-канал «Следком». 

В ведомстве уточнили, что расследование поручено Главному следственному управлению СК России. Особое внимание уделяется сбору доказательств, а также взаимодействию с российскими дипломатами для выяснения всех деталей.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о готовности направить на Украину подразделение численностью до одной роты. Этот контингент может войти в состав так называемой «Коалиции желающих». 

