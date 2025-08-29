Посол РФ в КНР рассказал, как Китай относится к конфликту на Украине

Пекин не навязывает свои посреднические услуги, однако готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал посол России в Китае Игорь Моргулов.
По словам Моргулова, Китай придерживается принципа невмешательства, но при этом открыт для конструктивной роли в поиске решения. «Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях», — заявил посол. Его слова передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркивала, что Китай занимает объективную позицию по украинскому кризису и готов играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования. Также глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И сообщал о планах создать международную платформу для содействия мирному процессу на Украине совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.