Посол РФ в КНР рассказал, как Китай относится к конфликту на Украине

Посол РФ в Китае: Пекин готов содействовать урегулированию конфликта на Украине
Китай готов способствовать мирным переговорам между РФ и Украиной
Пекин не навязывает свои посреднические услуги, однако готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал посол России в Китае Игорь Моргулов.

По словам Моргулова, Китай придерживается принципа невмешательства, но при этом открыт для конструктивной роли в поиске решения. «Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях», — заявил посол. Его слова передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркивала, что Китай занимает объективную позицию по украинскому кризису и готов играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования. Также глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И сообщал о планах создать международную платформу для содействия мирному процессу на Украине совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга.

