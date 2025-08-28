Власти Камчатки опровергли повышение стоимости проезда на 50%

Правительство Камчатского края опровергло появившуюся информацию о планах повысить тарифы на проезд в общественном транспорте региона на 50% с 1 сентября. Видео с заявлением губернатора Камчатки Владимира Солодова о якобы повышении проезда оказалось дипфейком. Об этом сообщают представителей краевой администрации.
"Ранее в социальных сетях распространилось видео, где губернатор Камчатки Солодов объявляет о предстоящем увеличении стоимости проезда на полуострове. Подобные заявления со стороны главы субъекта никогда не делались, а ролик, сопровождающий ложную новость, является дипфейком", — заявили ТАСС в краевом правительстве
Отмечается, что авторы фэйка с помощью ИИ исказили содержание выступления губернатора. Настоящее выступление Солодова было размещено 30 июля 2025 года и касалось деятельности специалистов по ликвидации последствий землетрясения. Никаких решений о повышении тарифов на проезд в крае не принималось.
Ранее на Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение магнитудой за последние 73 года 8,8 баллов. за последние десятилетия. В результате пострадали важные объекты инфраструктуры. Так, в Северо-Курильске стихия повредила около 90% печных труб в жилых домах, а также привела к обрушению стены детского сада в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, цунами обрушилось на портовые сооружения и вынесло несколько судов в воду.
