В Германии саботируют милитаристический проект Мерца

Бизнесмены не поддержали планы Мерца по усилению бундесвера
Крупные представители деловых кругов Германии выразили несогласие с инициативой канцлера Фридриха Мерца, предусматривающей значительную милитаризацию страны и масштабное усиление Бундесвера. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«Ведущие предприниматели отреагировали на призыв главы правительства содействовать милитаризации экономики с заметной осторожностью. Особое недовольство инициативой проявляют бизнес-структуры восточных федеральных земель. Многие из них либо не реагируют на предложения канцлера, либо подчеркивают острую нехватку квалифицированного персонала, существенные финансовые потери и отсутствие прозрачных механизмов компенсации», — пишет Berliner Zeitung

Генеральный директор компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер в интервью журналисту BZ отметил, что относится к плану Мерца с серьезным сомнением. По его словам, убытки, связанные с длительным отсутствием специалистов на производстве, невозможно компенсировать теми навыками, которые они могут получить в ходе службы в бундесвере.

Ранее Мерц заявлял о намерении правительства внедрить элементы шведской системы воинского призыва для увеличения численности вооруженных сил за счет добровольцев. В последнее время представители политического и военного руководства Германии стали допускать все более резкие высказывания в отношении России. Так канцлер ФРГ заявил, что дипломатические пути для разрешения конфликта уже исчерпаны, а также выразил согласие с нанесением Украиной ударов по территории России.

