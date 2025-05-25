25 мая 2025

В Тюменской области отзывают дроны, следящие за паводком

© Служба новостей «URA.RU»
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Мониторинг за паводковой ситуацией проходил ежедневно и начинался в 5 утра
Мониторинг за паводковой ситуацией проходил ежедневно и начинался в 5 утра Фото:

В Тюменской области отзывают дроны, которые использовались для мониторинга за паводковой ситуацией. Об этом в свое telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Хочу поблагодарить операторов дронов, которые весь апрель и май совершали облет над зонами „большой воды“. Сейчас важная работа операторов закончена, мониторинг ситуации с паводком продолжим с земли», — отметил 

Операторами беспилотников в 2025 году выступали сотрудники службы экстренного реагирования (ТОСЭР). Они с пяти утра отслеживали обстановку на реках в муниципалитетах региона. 

Ранее в Тюменской области был расширен перечень территорий, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — в него вошли несколько населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Решение было принято губернатором Александром Моором после выезда на подтопленные территории. В регионе продолжают работать оперативный штаб и службы жизнеобеспечения, ведется мониторинг уровня воды и принимаются меры по минимизации ущерба.

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В Тюменской области отзывают дроны, которые использовались для мониторинга за паводковой ситуацией. Об этом в свое telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Хочу поблагодарить операторов дронов, которые весь апрель и май совершали облет над зонами „большой воды“. Сейчас важная работа операторов закончена, мониторинг ситуации с паводком продолжим с земли», — отметил  Операторами беспилотников в 2025 году выступали сотрудники службы экстренного реагирования (ТОСЭР). Они с пяти утра отслеживали обстановку на реках в муниципалитетах региона.  Ранее в Тюменской области был расширен перечень территорий, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — в него вошли несколько населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Решение было принято губернатором Александром Моором после выезда на подтопленные территории. В регионе продолжают работать оперативный штаб и службы жизнеобеспечения, ведется мониторинг уровня воды и принимаются меры по минимизации ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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