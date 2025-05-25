В Тюменской области отзывают дроны, следящие за паводком

В Тюменской области отзывают дроны, которые использовались для мониторинга за паводковой ситуацией. Об этом в свое telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Хочу поблагодарить операторов дронов, которые весь апрель и май совершали облет над зонами „большой воды“. Сейчас важная работа операторов закончена, мониторинг ситуации с паводком продолжим с земли», — отметил
Операторами беспилотников в 2025 году выступали сотрудники службы экстренного реагирования (ТОСЭР). Они с пяти утра отслеживали обстановку на реках в муниципалитетах региона.
Ранее в Тюменской области был расширен перечень территорий, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — в него вошли несколько населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Решение было принято губернатором Александром Моором после выезда на подтопленные территории. В регионе продолжают работать оперативный штаб и службы жизнеобеспечения, ведется мониторинг уровня воды и принимаются меры по минимизации ущерба.
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