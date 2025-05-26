Тюменская область займет сотни миллионов рублей на строительство дорог

В 2025 году правительство Тюменской области возьмет кредит на 800 миллионов рублей для продолжения строительства в регионе транспортной инфраструктуры. Об этом во время своего отчета перед областными депутатами рассказал губернатор Александр Моор.
«В 2025 году запланировано привлечение казначейского инфраструктурного бюджетного кредита на сумму более 800 000 000 рублей. С использованием этих средств продолжится строительство очень важных объектов, один из которых — это транспортная развязка возле Патрушева», — заявил глава региона.
В 2024 году регион уже привлекал заемные средства на данные цели. Полтора миллиарда рублей направили на строительство четырех объектов, два из которых уже введены в эксплуатацию.
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