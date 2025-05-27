Сгорели, но не сдались: в Тюмени «Городские парильни» вновь откроются после пожара

Тюменские «Городские парильни» объявили об открытии после крупного пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Спустя три месяца комплекс опять готов принимать тюменцев
Спустя три месяца комплекс опять готов принимать тюменцев Фото:

В Тюмени банный комплекс "Городские парильни" объявил о своем открытии. 4 марта в нем произошел крупный пожар. Информация представлена в группе комплекса в социальных сетях.

"Уважаемые гости! Мы наконец объявляем об открытии комплекса «Городские парильни»! Уже 1 июня мы ждем вас в семейном разряде! Мы невероятно благодарны вам за терпение и поддержку в этот непростой для нас период. Ваша вера в нас давала силы двигаться вперед", — такой пост появился в группе парилен в социальной сети "Вконтакте".

Как ранее писало URA.RU, вечером 4 марта в банном комплексе произошел пожар. По итогу заведение было залито водой и осталось без окон.

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В Тюмени банный комплекс "Городские парильни" объявил о своем открытии. 4 марта в нем произошел крупный пожар. Информация представлена в группе комплекса в социальных сетях. "Уважаемые гости! Мы наконец объявляем об открытии комплекса «Городские парильни»! Уже 1 июня мы ждем вас в семейном разряде! Мы невероятно благодарны вам за терпение и поддержку в этот непростой для нас период. Ваша вера в нас давала силы двигаться вперед", — такой пост появился в группе парилен в социальной сети "Вконтакте". Как ранее писало URA.RU, вечером 4 марта в банном комплексе произошел пожар. По итогу заведение было залито водой и осталось без окон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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