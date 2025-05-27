Сгорели, но не сдались: в Тюмени «Городские парильни» вновь откроются после пожара

В Тюмени банный комплекс "Городские парильни" объявил о своем открытии. 4 марта в нем произошел крупный пожар. Информация представлена в группе комплекса в социальных сетях.
"Уважаемые гости! Мы наконец объявляем об открытии комплекса «Городские парильни»! Уже 1 июня мы ждем вас в семейном разряде! Мы невероятно благодарны вам за терпение и поддержку в этот непростой для нас период. Ваша вера в нас давала силы двигаться вперед", — такой пост появился в группе парилен в социальной сети "Вконтакте".
Как ранее писало URA.RU, вечером 4 марта в банном комплексе произошел пожар. По итогу заведение было залито водой и осталось без окон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!