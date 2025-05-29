В Тюмени с июня начнется тестирование новой системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кодов. Об этом в своем telegram-канале заявил глава города Максим Афанасьев.
«Первые испытания новой системы начнутся на автобусном маршруте № 43. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью системы быстрых платежей, используя мобильные устройства для считывания QR-кодов», — заявил мэр Тюмени в своей публикации.
Сейчас в автобусах маршрута № 43 ведется монтаж информационных табличек с QR-кодами. Их размещают на стеклах входных дверей, рядом с пассажирскими площадками и на перегородках водительских кабин. В администрации города отметили, что при положительных результатах тестирования систему внедрят во всех маршрутах общественного транспорта Тюмени.
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