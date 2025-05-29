В Тюмени плату за проезд в автобусах начнут принимать по QR-кодам. Фото

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Тестировать новую систему оплаты проезда начнут с июня
Тестировать новую систему оплаты проезда начнут с июня Фото:

В Тюмени с июня начнется тестирование новой системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кодов. Об этом в своем telegram-канале заявил глава города Максим Афанасьев.

«Первые испытания новой системы начнутся на автобусном маршруте № 43. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью системы быстрых платежей, используя мобильные устройства для считывания QR-кодов», — заявил мэр Тюмени в своей публикации.

Сейчас в автобусах маршрута № 43 ведется монтаж информационных табличек с QR-кодами. Их размещают на стеклах входных дверей, рядом с пассажирскими площадками и на перегородках водительских кабин. В администрации города отметили, что при положительных результатах тестирования систему внедрят во всех маршрутах общественного транспорта Тюмени.

Новую систему оплаты протестируют на автобусах маршрута №43
Новую систему оплаты протестируют на автобусах маршрута №43
Фото:

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В Тюмени с июня начнется тестирование новой системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кодов. Об этом в своем telegram-канале заявил глава города Максим Афанасьев. «Первые испытания новой системы начнутся на автобусном маршруте № 43. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью системы быстрых платежей, используя мобильные устройства для считывания QR-кодов», — заявил мэр Тюмени в своей публикации. Сейчас в автобусах маршрута № 43 ведется монтаж информационных табличек с QR-кодами. Их размещают на стеклах входных дверей, рядом с пассажирскими площадками и на перегородках водительских кабин. В администрации города отметили, что при положительных результатах тестирования систему внедрят во всех маршрутах общественного транспорта Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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