В Тюменской области пройдет два чемпионата по биатлону

В Тюменской области в 2025-2026 годах пройдет два крупных чемпионата по биатлону. Календарь мероприятий опубликован на сайте Союза биатлонистов России.
«С 8 по 15 декабря 2025 года — „Альфа-Банк Кубок России“, 2-й этап. Индивидуальные гонки, спринты и масстарты на 60 км», — такая информация указана на сайте.
С 12 по 23 марта 2026 года в Тюменской области пройдет «Альфа-Банк Чемпионат России» с программой спринтов, гонок преследования, суперспринтов, смешанных эстафет 2+2. А также состоится классическая эстафета и масстарт.
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