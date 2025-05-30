В Тюменской области пройдет два чемпионата по биатлону

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В Тюменской области пройдут два крупных чемпионата по биатлону
В Тюменской области пройдут два крупных чемпионата по биатлону Фото:

В Тюменской области в 2025-2026 годах пройдет два крупных чемпионата по биатлону. Календарь мероприятий опубликован на сайте Союза биатлонистов России.

«С 8 по 15 декабря 2025 года — „Альфа-Банк Кубок России“, 2-й этап. Индивидуальные гонки, спринты и масстарты на 60 км», — такая информация указана на сайте.

С 12 по 23 марта 2026 года в Тюменской области пройдет «Альфа-Банк Чемпионат России» с программой спринтов, гонок преследования, суперспринтов, смешанных эстафет 2+2. А также состоится классическая эстафета и масстарт.

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В Тюменской области в 2025-2026 годах пройдет два крупных чемпионата по биатлону. Календарь мероприятий опубликован на сайте Союза биатлонистов России. «С 8 по 15 декабря 2025 года — „Альфа-Банк Кубок России“, 2-й этап. Индивидуальные гонки, спринты и масстарты на 60 км», — такая информация указана на сайте. С 12 по 23 марта 2026 года в Тюменской области пройдет «Альфа-Банк Чемпионат России» с программой спринтов, гонок преследования, суперспринтов, смешанных эстафет 2+2. А также состоится классическая эстафета и масстарт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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