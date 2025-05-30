Пробка образовалась из-за ремонта дороги
Под Тюменью на Велижанском тракте скопилась многокилометровая пробка. Судя по сообщениям в 2ГИС, там ведутся ремонтные работы.
«Пробка в связи с ремонтом дороги. Кто-то очень торопится и едет по обочине и по встречке», – такое сообщение оставили пользователи сервиса 2ГИС.
В этой стороне находятся дачные поселки. Пробка растянулась от улицы Щербакова.
Пробка растянулась на несколько километров
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