Тюменцы на выезде из города встали в многокилометровую пробку. Скрин

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Пробка образовалась из-за ремонта дороги
Пробка образовалась из-за ремонта дороги Фото:

Под Тюменью на Велижанском тракте скопилась многокилометровая пробка. Судя по сообщениям в 2ГИС, там ведутся ремонтные работы.

«Пробка в связи с ремонтом дороги. Кто-то очень торопится и едет по обочине и по встречке», – такое сообщение оставили пользователи сервиса 2ГИС.

В этой стороне находятся дачные поселки. Пробка растянулась от улицы Щербакова.

Пробка растянулась на несколько километров
Пробка растянулась на несколько километров
Фото:

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Под Тюменью на Велижанском тракте скопилась многокилометровая пробка. Судя по сообщениям в 2ГИС, там ведутся ремонтные работы. «Пробка в связи с ремонтом дороги. Кто-то очень торопится и едет по обочине и по встречке», – такое сообщение оставили пользователи сервиса 2ГИС. В этой стороне находятся дачные поселки. Пробка растянулась от улицы Щербакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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