Жители тюменских деревень массово ездят без прав

Сотрудники ГАИ провели рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения в населенных пунктах Тюменского района вдоль трассы Тюмень — Омск в ночь с 30 по 31 мая. В ходе рейдов задержаны четыре водителя, управлявших транспортом без водительских прав, в том числе 12-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«Массовые мероприятия по выявлению грубых нарушений ПДД здесь проводились по просьбам местных жителей в поселке Боровском, Винзили, Богандинском, Андреевском, селе Муллаши и прилегающих садовых товариществах. Задержаны четыре водителя-„бесправника“, один из них — подросток», — сказано в telegram-канале ГАИ Тюменской области.
В Винзили наряд скрытого патрулирования в составе сотрудников ГАИ и администрации поселка задержал 12-летнего подростка на скутере. Родители сообщили, что не разрешали ребенку кататься, но ключи были доступны. Информация передана в подразделение по делам несовершеннолетних.
В Боровском инспекторы задержали 21-летнего водителя без прав, который объяснил, что просто катался по поселку. В Богандинском задержаны двое местных жителей, также не имеющих водительских удостоверений. Оба ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения. Кроме того, в Андреевском задержан 64-летний водитель с признаками опьянения — в отношении мужчины составлен административный материал.
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