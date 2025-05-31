На трассе Тюмень — Омск 31 мая столкнулись три большегруза. В УМВД по Омской области сообщается, что водитель одной из фур, предварительно и ставший виновником происшествия, погиб на месте ДТП.
«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля DAF, мужчина 1957 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузным автомобилем Sitrak, который затем столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. В результате ДТП водитель автомобиля DAF от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство в сообществе соцсети vk.com.
ДТП произошло на 591 километре трассы. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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