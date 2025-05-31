31 мая 2025
30 мая 2025

На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП с тремя фурами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из водителей не выдержал дистанцию и влетел в большегруз
Один из водителей не выдержал дистанцию и влетел в большегруз Фото:

На трассе Тюмень — Омск 31 мая столкнулись три большегруза. В УМВД по Омской области сообщается, что водитель одной из фур, предварительно и ставший виновником происшествия, погиб на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка
По факту ДТП проводится проверка
Фото:

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля DAF, мужчина 1957 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузным автомобилем Sitrak, который затем столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. В результате ДТП водитель автомобиля DAF от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство в сообществе соцсети vk.com.

ДТП произошло на 591 километре трассы. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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На трассе Тюмень — Омск 31 мая столкнулись три большегруза. В УМВД по Омской области сообщается, что водитель одной из фур, предварительно и ставший виновником происшествия, погиб на месте ДТП. «Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля DAF, мужчина 1957 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузным автомобилем Sitrak, который затем столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. В результате ДТП водитель автомобиля DAF от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство в сообществе соцсети vk.com. ДТП произошло на 591 километре трассы. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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