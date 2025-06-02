В Тюмени под окнами многоэтажки нашли тело женщины

Инцидент произошел в Ново-Патрушево
В Тюмени на улице Федюнинского под окнами многоэтажного дома нашли тело женщины. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил в 17:11, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:21. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали в департаменте.
Инцидент произошел 2 июня. Тело было обнаружено в районе Ново-Патрушево.
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