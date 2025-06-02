Житель ЯНАО поплатился за фиктивную регистрацию мигранта

В Пуровском районе ЯНАО вынесен приговор местному жителю за фиктивную регистрацию иностранного гражданина. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Собственник жилого помещения осуществил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, который фактически находился по другому адресу», — уточняется в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Суд установил, что в 2024 году собственник квартиры оформил фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан по своему адресу. На самом деле иностранец по этому месту не проживал.
В ведомстве отметили, что действия мужчины квалифицировали как нарушение миграционного законодательства. Суд учел обстоятельства дела и вынес обвинительный приговор. За фиктивную регистрацию иностранца ямалец заплатит десять тысяч рублей.
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