02 июня 2025

Житель ЯНАО поплатился за фиктивную регистрацию мигранта

Суд оштрафовал жителя ЯНАО за оформление фиктивной регистрации иностранцу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пуровчанин поплатился за фиктивную регистрацию иностранца
Пуровчанин поплатился за фиктивную регистрацию иностранца Фото:

В Пуровском районе ЯНАО вынесен приговор местному жителю за фиктивную регистрацию иностранного гражданина. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Собственник жилого помещения осуществил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, который фактически находился по другому адресу», — уточняется в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Суд установил, что в 2024 году собственник квартиры оформил фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан по своему адресу. На самом деле иностранец по этому месту не проживал.

В ведомстве отметили, что действия мужчины квалифицировали как нарушение миграционного законодательства. Суд учел обстоятельства дела и вынес обвинительный приговор. За фиктивную регистрацию иностранца ямалец заплатит десять тысяч рублей.

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В Пуровском районе ЯНАО вынесен приговор местному жителю за фиктивную регистрацию иностранного гражданина. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Собственник жилого помещения осуществил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, который фактически находился по другому адресу», — уточняется в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Суд установил, что в 2024 году собственник квартиры оформил фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан по своему адресу. На самом деле иностранец по этому месту не проживал. В ведомстве отметили, что действия мужчины квалифицировали как нарушение миграционного законодательства. Суд учел обстоятельства дела и вынес обвинительный приговор. За фиктивную регистрацию иностранца ямалец заплатит десять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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