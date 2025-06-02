02 июня 2025

Тюменский бодибилдер заказал из Китая более двух кг незаконных стероидов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общий вес посылки составил два килограмма
Общий вес посылки составил два килограмма Фото:

Тюменский бодибилдер приобрел препараты для роста мышц из Китая и хотел распродать их в административном центре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В октябре 2024 года тюменец в сети „Интернет“ нашел продавца на территории Китайской Народной Республики, осуществил у него заказ сильнодействующих веществ на 90 тыс. рублей. Препараты он собирался перепродать на территории Тюмени», — пояснили в ведомстве.

Он закупил добавки для увеличения роста мышечной массы. В них входили  «тестостерон», «нандролон», «мастерон», «примабалан». Однако при получении посылки в отделении почты, его задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов препаратов.

Также на мужчину заведено уголовное дело по двум статьям. Его подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ, а также их незаконном сбыте. Дело рассмотрит суд. 

В Тюмени это не первый случай пресечения незаконного оборота сильнодействующих и запрещенных веществ: ранее прокуратура направила в суд дело в отношении двух местных жителей, организовавших сеть по продаже наркотиков через интернет. В ходе расследования изъяли более 40 граммов наркотиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский бодибилдер приобрел препараты для роста мышц из Китая и хотел распродать их в административном центре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В октябре 2024 года тюменец в сети „Интернет“ нашел продавца на территории Китайской Народной Республики, осуществил у него заказ сильнодействующих веществ на 90 тыс. рублей. Препараты он собирался перепродать на территории Тюмени», — пояснили в ведомстве. Он закупил добавки для увеличения роста мышечной массы. В них входили  «тестостерон», «нандролон», «мастерон», «примабалан». Однако при получении посылки в отделении почты, его задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов препаратов. Также на мужчину заведено уголовное дело по двум статьям. Его подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ, а также их незаконном сбыте. Дело рассмотрит суд.  В Тюмени это не первый случай пресечения незаконного оборота сильнодействующих и запрещенных веществ: ранее прокуратура направила в суд дело в отношении двух местных жителей, организовавших сеть по продаже наркотиков через интернет. В ходе расследования изъяли более 40 граммов наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...