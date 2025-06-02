Тюменский бодибилдер заказал из Китая более двух кг незаконных стероидов

Тюменский бодибилдер приобрел препараты для роста мышц из Китая и хотел распродать их в административном центре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«В октябре 2024 года тюменец в сети „Интернет“ нашел продавца на территории Китайской Народной Республики, осуществил у него заказ сильнодействующих веществ на 90 тыс. рублей. Препараты он собирался перепродать на территории Тюмени», — пояснили в ведомстве.
Он закупил добавки для увеличения роста мышечной массы. В них входили «тестостерон», «нандролон», «мастерон», «примабалан». Однако при получении посылки в отделении почты, его задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов препаратов.
Также на мужчину заведено уголовное дело по двум статьям. Его подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ, а также их незаконном сбыте. Дело рассмотрит суд.
В Тюмени это не первый случай пресечения незаконного оборота сильнодействующих и запрещенных веществ: ранее прокуратура направила в суд дело в отношении двух местных жителей, организовавших сеть по продаже наркотиков через интернет. В ходе расследования изъяли более 40 граммов наркотиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!