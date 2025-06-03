В Кургане запретят торговать алкоголем в 30 торговых точках вблизи школ

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Запрет на алкоголь вступит в силу с 1 сентября
Запрет на алкоголь вступит в силу с 1 сентября Фото:

В Кургане запретят торговать алкоголем в 30 магазинах и кафе рядом со школами. Это связано с тем, что власти города приняли решение увеличить расстояние от школ и образовательных учреждений, внутри которого нельзя продавать алкоголь. Теперь эта зона составляет 50 метров вокруг учебных заведений. Об этом сообщает администрация Кургана в своем tg-канале.

«Границы прилегающих территорий к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение несовершеннолетних, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, увеличены до 50 метров. Под данное ограничение попадает около 30 объектов торговли и общественного питания в городе Кургане», — пишет ведомство.

Изменения затронут как магазины, так и заведения общественного питания. Расширение границ запрета направлено на снижение доступности алкоголя и профилактику правонарушений, связанных с его употреблением. Постановление администрации города вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее в Кургане уже вводились временные ограничения на продажу алкоголя во время массовых мероприятий, например, в день «Последнего звонка» 24 мая, а также в майские праздники. Такие меры направлены на поддержание общественного порядка и способствуют росту числа жителей, ведущих здоровый образ жизни: по данным на март 2025 года, этот показатель в регионе достиг 29,4%.

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В Кургане запретят торговать алкоголем в 30 магазинах и кафе рядом со школами. Это связано с тем, что власти города приняли решение увеличить расстояние от школ и образовательных учреждений, внутри которого нельзя продавать алкоголь. Теперь эта зона составляет 50 метров вокруг учебных заведений. Об этом сообщает администрация Кургана в своем tg-канале. «Границы прилегающих территорий к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение несовершеннолетних, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, увеличены до 50 метров. Под данное ограничение попадает около 30 объектов торговли и общественного питания в городе Кургане», — пишет ведомство. Изменения затронут как магазины, так и заведения общественного питания. Расширение границ запрета направлено на снижение доступности алкоголя и профилактику правонарушений, связанных с его употреблением. Постановление администрации города вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее в Кургане уже вводились временные ограничения на продажу алкоголя во время массовых мероприятий, например, в день «Последнего звонка» 24 мая, а также в майские праздники. Такие меры направлены на поддержание общественного порядка и способствуют росту числа жителей, ведущих здоровый образ жизни: по данным на март 2025 года, этот показатель в регионе достиг 29,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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