В Тарко-Сале (ЯНАО) вода резко прибывает и затапливает уже не только дачи, но и гаражи и городские улицы. Обеспокоенные жители просят в специальных чатах ввести режим ЧС, но пока в районе действует режим повышенной готовности.
«Вопрос к администрации города, вводится ли на территории города режим ЧС?» — поинтересовался Александр в telegram-чате «Единая линия по подтоплению / Тарко-Сале». На что ему ответили, что пока в районе действует режим повышенной готовности.
Причиной подтопления в городе власти и силовые ведомства называют резкое таяние снега из-за теплой погоды, установившейся в регионе. В том же чате сообщается, что ледяных заторов на реках уже нет, но вода не спадает и идет в город.
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