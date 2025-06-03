Жители Тарко-Сале сообщают о подъеме воды и просят ввести режим ЧС. Видео

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В Тарко-Сале продолжает прибывать вода
В Тарко-Сале продолжает прибывать вода Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

В Тарко-Сале (ЯНАО) вода резко прибывает и затапливает уже не только дачи, но и гаражи и городские улицы. Обеспокоенные жители просят в специальных чатах ввести режим ЧС, но пока в районе действует режим повышенной готовности.

«Вопрос к администрации города, вводится ли на территории города режим ЧС?» — поинтересовался Александр в telegram-чате «Единая линия по подтоплению / Тарко-Сале». На что ему ответили, что пока в районе действует режим повышенной готовности.

Причиной подтопления в городе власти и силовые ведомства называют резкое таяние снега из-за теплой погоды, установившейся в регионе. В том же чате сообщается, что ледяных заторов на реках уже нет, но вода не спадает и идет в город.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) вода резко прибывает и затапливает уже не только дачи, но и гаражи и городские улицы. Обеспокоенные жители просят в специальных чатах ввести режим ЧС, но пока в районе действует режим повышенной готовности. «Вопрос к администрации города, вводится ли на территории города режим ЧС?» — поинтересовался Александр в telegram-чате «Единая линия по подтоплению / Тарко-Сале». На что ему ответили, что пока в районе действует режим повышенной готовности. Причиной подтопления в городе власти и силовые ведомства называют резкое таяние снега из-за теплой погоды, установившейся в регионе. В том же чате сообщается, что ледяных заторов на реках уже нет, но вода не спадает и идет в город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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