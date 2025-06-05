Курганского адвоката обвиняют в подделке доказательств по делу об убийстве

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по делу 61-летнего адвоката, которого подозревают в фальсификации доказательств. Адвокат представлял интересы мужчины, который совершил убийство. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.
«По версии следствия, в октябре 2024 года адвокат, защищая осужденного к 18 годам лишения свободы за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), представил в судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство подзащитного об условно-досрочном освобождении, расписку потерпевшего о возмещении ущерба, причиненного преступлением. При этом фактических выплат потерпевшей стороне обвиняемым произведено не было», — пишет ведомство.
Нарушение вскрыли сотрудники прокуратуры в ходе проверки законности судебного решения по делу. После обнаружения подложного документа в отношении адвоката возбудили уголовное дело по части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств защитником). В настоящее время обвиняемому грозит уголовная ответственность, максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее URA.RU сообщало, что бывших начальников из системы курганского ФСИН приговорили к штрафам за подлоги. Обвиняемых признали виновными в семи эпизодах подлога.
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