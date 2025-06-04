04 июня 2025

Участника СВО из ЯНАО незаконно понизили в должности

Работодатель в Новом Уренгое незаконно понизил в должности участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура помогла участнику СВО восстановиться в должности
Прокуратура помогла участнику СВО восстановиться в должности Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудника окружного центра ветеринарии незаконно понизили в должности. Работник ранее принимал участие в специальной военной операции и пожаловался в прокуратуру, которая подала иск в его защиту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в связи с проведением мероприятий по реорганизации работник был уведомлен о предстоящем сокращении. Имея на иждивении ребенка-инвалида, мужчина вынуждено согласился перейти на предложенную нижестоящую должность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Несмотря на наличие вакантных мест, соответствующих квалификации и опыту сотрудника, ему не были предложены эти позиции. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены, и участник специальной военной операции был восстановлен в своей прежней должности.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудника окружного центра ветеринарии незаконно понизили в должности. Работник ранее принимал участие в специальной военной операции и пожаловался в прокуратуру, которая подала иск в его защиту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Установлено, что в связи с проведением мероприятий по реорганизации работник был уведомлен о предстоящем сокращении. Имея на иждивении ребенка-инвалида, мужчина вынуждено согласился перейти на предложенную нижестоящую должность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Несмотря на наличие вакантных мест, соответствующих квалификации и опыту сотрудника, ему не были предложены эти позиции. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены, и участник специальной военной операции был восстановлен в своей прежней должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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