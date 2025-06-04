Участника СВО из ЯНАО незаконно понизили в должности

Работодатель в Новом Уренгое незаконно понизил в должности участника СВО

05 июня 2025 в 14:52 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла участнику СВО восстановиться в должности Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудника окружного центра ветеринарии незаконно понизили в должности. Работник ранее принимал участие в специальной военной операции и пожаловался в прокуратуру, которая подала иск в его защиту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Установлено, что в связи с проведением мероприятий по реорганизации работник был уведомлен о предстоящем сокращении. Имея на иждивении ребенка-инвалида, мужчина вынуждено согласился перейти на предложенную нижестоящую должность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.



Несмотря на наличие вакантных мест, соответствующих квалификации и опыту сотрудника, ему не были предложены эти позиции. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены, и участник специальной военной операции был восстановлен в своей прежней должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудника окружного центра ветеринарии незаконно понизили в должности. Работник ранее принимал участие в специальной военной операции и пожаловался в прокуратуру, которая подала иск в его защиту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Установлено, что в связи с проведением мероприятий по реорганизации работник был уведомлен о предстоящем сокращении. Имея на иждивении ребенка-инвалида, мужчина вынуждено согласился перейти на предложенную нижестоящую должность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Несмотря на наличие вакантных мест, соответствующих квалификации и опыту сотрудника, ему не были предложены эти позиции. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены, и участник специальной военной операции был восстановлен в своей прежней должности.