Минобороны раскрыло детали массированного удара по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
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Российская армия поразила украинские центры территориального комплектования
Российская армия поразила украинские центры территориального комплектования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России сообщило о групповом ударе, который был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в городах Львов, Харьков и Луцк. Кроме того, целями атаки стали объекты инфраструктуры военного аэродрома.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там добавили, что цель операции была достигнута.

В связи с произошедшими событиями в Волынской, Львовской и Черновецкой областях была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы тревоги прозвучали также в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областях и ряде других украинских регионов. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.

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Министерство обороны России сообщило о групповом ударе, который был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в городах Львов, Харьков и Луцк. Кроме того, целями атаки стали объекты инфраструктуры военного аэродрома. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там добавили, что цель операции была достигнута. В связи с произошедшими событиями в Волынской, Львовской и Черновецкой областях была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы тревоги прозвучали также в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областях и ряде других украинских регионов. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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