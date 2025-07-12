Минобороны раскрыло детали массированного удара по Украине

Министерство обороны России сообщило о групповом ударе, который был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в городах Львов, Харьков и Луцк. Кроме того, целями атаки стали объекты инфраструктуры военного аэродрома.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там добавили, что цель операции была достигнута.
В связи с произошедшими событиями в Волынской, Львовской и Черновецкой областях была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы тревоги прозвучали также в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областях и ряде других украинских регионов. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
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