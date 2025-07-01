Евростат выявил, что новые санкции против России серьезно ударят по самой Европе

Евростат выявил, что новые санкции против России ударят по самой Европе
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Европа столкнется с нехваткой удобрений из-за новых санкций против России
Европа столкнется с нехваткой удобрений из-за новых санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз рискует потерять до 25% объема ежемесячного импорта удобрений из-за новых торговых ограничений против России, либо столкнуться с ростом цен на поставки. Такой прогноз приводит Евростат, уточняя, что в апреле 2025 года российские компании экспортировали в страны ЕС 376 тысяч тонн удобрений — это 27% от общего европейского импорта.

"Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные", - проанализировало статистические данные РИА Новости. Из них следует, что если ограничения санкции против РФ сохранятся в полном объеме, европейским аграриям придется искать альтернативных поставщиков или закладывать дополнительные расходы на закупки», — уточнили журналисты. 

В конце мая 2025 года Европарламент утвердил поэтапное введение пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. Уже с июля тарифы вырастут до 40–45 евро за тонну, а к 2035 году могут достичь 100% от таможенной стоимости. Несмотря на протесты крупнейших отраслевых профсоюзов, Еврокомиссия заявила, что ощутимый негативный эффект для европейских фермеров проявится не раньше следующего года. В настоящий момент в Европе обсуждается 18-й пакет санкций. Накануне обсуждение по нему было отложено

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Европейский союз рискует потерять до 25% объема ежемесячного импорта удобрений из-за новых торговых ограничений против России, либо столкнуться с ростом цен на поставки. Такой прогноз приводит Евростат, уточняя, что в апреле 2025 года российские компании экспортировали в страны ЕС 376 тысяч тонн удобрений — это 27% от общего европейского импорта. "Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные", - проанализировало статистические данные РИА Новости. Из них следует, что если ограничения санкции против РФ сохранятся в полном объеме, европейским аграриям придется искать альтернативных поставщиков или закладывать дополнительные расходы на закупки», — уточнили журналисты.  В конце мая 2025 года Европарламент утвердил поэтапное введение пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. Уже с июля тарифы вырастут до 40–45 евро за тонну, а к 2035 году могут достичь 100% от таможенной стоимости. Несмотря на протесты крупнейших отраслевых профсоюзов, Еврокомиссия заявила, что ощутимый негативный эффект для европейских фермеров проявится не раньше следующего года. В настоящий момент в Европе обсуждается 18-й пакет санкций. Накануне обсуждение по нему было отложено. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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