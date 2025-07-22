«Форсаж» на Туре: тюменцы пересаживаются с теплоходов на скоростные катера. Видео

Тюменцы пересаживаются с теплоходов на скоростные катера
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость такого развлечения - 8 тысяч рублей за час
Стоимость такого развлечения - 8 тысяч рублей за час Фото:
новость из сюжета
Проверено на себе

Прогулки по Туре — далеко не новое развлечение. Кто-то предпочитает активные сап-борды, кто-то — тихие прогулочные теплоходы. Но сейчас в Тюмени набирают популярность скоростные катера, которые превращают реку в настоящий водный экшн. URA.RU проверило на себе: кому подойдет такой формат отдыха, достойный ли это конкурент привычным прогулкам — читайте в материале агентства.

Повод — девичник, цель — скорость

Арендовать катер мы решили по праздничному поводу — отметить девичник. В социальных сетях нам попадались видео, как Тура превращается буквально в гоночную трассу, естественно, и нам захотелось экстрима.

Бронируется все просто в мессенджере, уточняете дату, выбираете удобное время — и в путь. В будни полчаса проката обойдутся в 5 тысяч рублей, час до 21:00 — 8 тысяч, а после 21:00 — 9 тысяч. В выходные и праздники стоимость каждого тарифа растет на тысячу рублей. Вмещается до 10 человек, включая капитана. Цена фиксированная: хоть вдвоем катайтесь, хоть всей компанией.

Это, конечно, гораздо дороже чем стандартные прогулки по речке. Давайте посчитаем. Аренда сапов вышла бы нам в 4 200 рублей (по 700 рублей на человека), а билеты на стандартный теплоход с живой музыкой — 4 800. С другой стороны там — чужие люди и никакого экстрима. А тут — только вы, река и рев мотора.

Мы выбрали час и заплатили 9 000. Честно? Сначала думали — перебор. Спойлер: мы ошибались.

Речной дрифт и адреналин по расписанию

Встретили нас на причале у Масловского взвоза, сразу включили музыку узнав, какой у нас повод. Стоило отплыть, начался форсаж! Лодка прыгала по волнам, нас кидало из стороны в сторону, крики разносились по всей набережной, мы наверняка распугали возможный улов местным рыбакам. Первые десять минут в голове была только одна мысль: «Лишь бы не улететь за борт».

А потом — смена настроения. Нас подвезли к мосту Влюбленных: закат, фотки, танцы на палубе. Скорость сменилась спокойствием. Речной дрифт длился не весь час. Быстрая езда чередовалась спокойной прогулкой, мы не заметили даже, как наше время истекло. «Лучше бы взяли два часа», — сказали все, когда уже сходили с катера.

Это не просто прогулка, а водное приключение с привкусом драйва. Да, дороже. Но зато без толпы, с ветерком, под музыку и в окружении только своих. Для девичника, дня рождения или просто хорошего вечера — вариант огонь.

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Прогулки по Туре — далеко не новое развлечение. Кто-то предпочитает активные сап-борды, кто-то — тихие прогулочные теплоходы. Но сейчас в Тюмени набирают популярность скоростные катера, которые превращают реку в настоящий водный экшн. URA.RU проверило на себе: кому подойдет такой формат отдыха, достойный ли это конкурент привычным прогулкам — читайте в материале агентства. Повод — девичник, цель — скорость Арендовать катер мы решили по праздничному поводу — отметить девичник. В социальных сетях нам попадались видео, как Тура превращается буквально в гоночную трассу, естественно, и нам захотелось экстрима. Бронируется все просто в мессенджере, уточняете дату, выбираете удобное время — и в путь. В будни полчаса проката обойдутся в 5 тысяч рублей, час до 21:00 — 8 тысяч, а после 21:00 — 9 тысяч. В выходные и праздники стоимость каждого тарифа растет на тысячу рублей. Вмещается до 10 человек, включая капитана. Цена фиксированная: хоть вдвоем катайтесь, хоть всей компанией. Это, конечно, гораздо дороже чем стандартные прогулки по речке. Давайте посчитаем. Аренда сапов вышла бы нам в 4 200 рублей (по 700 рублей на человека), а билеты на стандартный теплоход с живой музыкой — 4 800. С другой стороны там — чужие люди и никакого экстрима. А тут — только вы, река и рев мотора. Мы выбрали час и заплатили 9 000. Честно? Сначала думали — перебор. Спойлер: мы ошибались. Речной дрифт и адреналин по расписанию Встретили нас на причале у Масловского взвоза, сразу включили музыку узнав, какой у нас повод. Стоило отплыть, начался форсаж! Лодка прыгала по волнам, нас кидало из стороны в сторону, крики разносились по всей набережной, мы наверняка распугали возможный улов местным рыбакам. Первые десять минут в голове была только одна мысль: «Лишь бы не улететь за борт». А потом — смена настроения. Нас подвезли к мосту Влюбленных: закат, фотки, танцы на палубе. Скорость сменилась спокойствием. Речной дрифт длился не весь час. Быстрая езда чередовалась спокойной прогулкой, мы не заметили даже, как наше время истекло. «Лучше бы взяли два часа», — сказали все, когда уже сходили с катера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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