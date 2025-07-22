Прогулки по Туре — далеко не новое развлечение. Кто-то предпочитает активные сап-борды, кто-то — тихие прогулочные теплоходы. Но сейчас в Тюмени набирают популярность скоростные катера, которые превращают реку в настоящий водный экшн. URA.RU проверило на себе: кому подойдет такой формат отдыха, достойный ли это конкурент привычным прогулкам — читайте в материале агентства.
Повод — девичник, цель — скорость
Арендовать катер мы решили по праздничному поводу — отметить девичник. В социальных сетях нам попадались видео, как Тура превращается буквально в гоночную трассу, естественно, и нам захотелось экстрима.
Бронируется все просто в мессенджере, уточняете дату, выбираете удобное время — и в путь. В будни полчаса проката обойдутся в 5 тысяч рублей, час до 21:00 — 8 тысяч, а после 21:00 — 9 тысяч. В выходные и праздники стоимость каждого тарифа растет на тысячу рублей. Вмещается до 10 человек, включая капитана. Цена фиксированная: хоть вдвоем катайтесь, хоть всей компанией.
Это, конечно, гораздо дороже чем стандартные прогулки по речке. Давайте посчитаем. Аренда сапов вышла бы нам в 4 200 рублей (по 700 рублей на человека), а билеты на стандартный теплоход с живой музыкой — 4 800. С другой стороны там — чужие люди и никакого экстрима. А тут — только вы, река и рев мотора.
Мы выбрали час и заплатили 9 000. Честно? Сначала думали — перебор. Спойлер: мы ошибались.
Речной дрифт и адреналин по расписанию
Встретили нас на причале у Масловского взвоза, сразу включили музыку узнав, какой у нас повод. Стоило отплыть, начался форсаж! Лодка прыгала по волнам, нас кидало из стороны в сторону, крики разносились по всей набережной, мы наверняка распугали возможный улов местным рыбакам. Первые десять минут в голове была только одна мысль: «Лишь бы не улететь за борт».
А потом — смена настроения. Нас подвезли к мосту Влюбленных: закат, фотки, танцы на палубе. Скорость сменилась спокойствием. Речной дрифт длился не весь час. Быстрая езда чередовалась спокойной прогулкой, мы не заметили даже, как наше время истекло. «Лучше бы взяли два часа», — сказали все, когда уже сходили с катера.
Это не просто прогулка, а водное приключение с привкусом драйва. Да, дороже. Но зато без толпы, с ветерком, под музыку и в окружении только своих. Для девичника, дня рождения или просто хорошего вечера — вариант огонь.
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