По прозвищу «Смолинский маньяк»: изнанка дела челябинца Владимира Ческидова. Фото, видео

Челябинский маньяк Ческидов проходит лечение и ждет очередной комиссии

31 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В июле 2023 года Россию потрясла новость о челябинке, которую 14 лет удерживал в заложниках житель поселка Смолино (под Челябинском) Владимир Ческидов, прозванный в народе «Смолинским маньяком». Плен сопровождался постоянными изнасилованиями. Корреспондент URA.RU пообщался с сотрудницей полиции, первой узнавшей об инциденте, следователем, который вел дело, и прокурором, участвовавшим в судебном процессе. Их воспоминания — в материале URA.RU. По словам сотрудницы полиции, первой узнавшей о страшной истории, сестра потерпевшей живет с ней по соседству. Она не бросала попыток найти родственницу: подавала заявления в правоохранительные органы о ее пропаже, но поиски не увенчались успехом. А вечером 30 июля соседка позвонила ей и заявила, что ее пропавшая 14 лет назад сестра нашлась и сейчас находится у нее дома. Сотрудница оперативно выдвинулась к соседке. При допросе потерпевшей она узнала, что женщина находилась в плену и не могла сбежать. «Потерпевшая прибежала к сестре в одной сорочке, без нижнего белья, была очень измотана. Она рассказала, что все это время ее насильно удерживали в одном из домов на улице Фестивальной. Я поехала в тот дом, но не застала мужчину, о котором рассказала потерпевшая. Дома находилась лишь его мать, допросить которую не получилось в связи с ее неадекватным поведением», — вспомнила сотрудница полиции. По словам сотрудницы, она передала информацию в дежурную часть. Спустя время к дому Ческидова съехались силовики. Выяснилось, что хозяина некоторое время назад забрала скорая помощь. У него случилась «белая горячка». «На место привезли потерпевшую. Она рассказала о времени, проведенном в плену, а еще заявила об убийстве Ческидовым другой женщины. Она показала оперативникам кастрюлю, в которую он уложил останки жертвы», — рассказала женщина. По воспоминаниям заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Челябинской области Максима Зарубежнова, в доме Ческидова царила антисанитария — насекомые, беспорядок. Но это не помешало специалистам сделать свою работу: они осмотрели каждый угол 5-комнатного дома. «В подполе мы обнаружили ту самую кастрюлю с человеческими останками. Потерпевшая рассказала, что Ческидов в один из дней 2010—2011 годов убил другую женщину по имени Оксана. Он заставил потерпевшую помогать расчленять тело. Он предпринял попытки избавиться от убитой — пытался сжечь, закопать. После же сложил части тела в кастрюлю и спрятал в подполе», — рассказал следователь. Впоследствии Ческидов пояснил следователю, что расправился с Оксаной из-за того, что та захотела уйти из дома. Когда та начала кричать и звать на помощь — он ударил ее ножом. По словам следователя, комната Ческидова была усеяна наклейками с различными надписями. Они были на стенах и даже на потолке. Там специалисты нашли различные предметы категории 18+, диски с порнофильмами. «Одной из интересных находок стали куклы. Их мать Ческидова непонятно зачем покупала для потерпевшей. Также мы обнаружили множество рукописных записей, выполненных Ческидовым собственноручно. В них он вел диалог с выдуманными существами. Темы диалогов были разные. Тогда закрались первые мысли, что человек может быть не совсем вменяемым», — вспомнил Зарубежнов. Пока в доме Ческидова шли следственные мероприятия, он находился в фазе обострения психического заболевания, лежал в больнице. Вечером 30 июля у него случился приступ, и ему вызвали скорую. Именно экстренная госпитализация помогла пленнице сбежать. По воспоминаниям Зарубежнова, придя в себя, Ческидов узнал, что стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, объединенных в одно производство. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, похищении человека, сексуальном насилии. «Ческидов признал вину в убийстве женщины. Что же касается других обвинений, он заявил, что никого не похищал и не насиловал. Якобы все происходило по обоюдному согласию», — отметил следователь. Потерпевшая пояснила следователю, что все это время испытывала страх перед Ческидовым. Иными словами, он полностью подавил ее волю к сопротивлению. Поэтому она не рисковала сбежать. «Ввиду того, что потерпевшая испытывала очень сильный страх перед обвиняемым, я принял решение не проводить очные ставки между ними. Чтобы не причинять женщине дополнительных душевных потрясений и не усугублять ее положение», — заявил замначальника следственного отдела. После обнаружения записей, в которых Ческидов общался с выдуманными существами, следователи уже предположили, что у него имеются все признаки психического заболевания. В ходе следствия сомнения в этом отпали: у мужчины отмечали путаность сознания, бредовые идеи, галлюцинации. «Сначала ему провели амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. После же отправили в ФГБУ „НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского“ в Москве. Там определили, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал антиобщественного характера своих действий и не мог руководить ими», — сообщил Зарубежнов. Говоря о том, что Ческидова окрестили «Смолинским маньяком», следователь отметил, что в российском уголовном кодексе нет понятия «маньяк» как юридического термина, это определение скорее относится к «бытовой психиатрии». По мнению Зарубежнова, Ческидов — скорее, психически больной человек, который по своим внутренним причинам, связанным с заболеванием, совершал преступления в отношении беззащитных девушек. Судебный процесс по делу Ческидова проходил в закрытом от СМИ режиме. Но еще до приговора всем стало понятно, что Ческидова отправят на лечение. По словам старшего помощника прокурора Советского района Челябинска Марии Ломакиной, следователь подготовил постановление о применении в отношении Ческидова мер медицинского характера. «Во время процесса данные обстоятельства подтвердились. Суд, признав его невменяемым, в том числе с учетом выводов экспертов, вынес постановление, которым освободил Ческидова от уголовной ответственности и применил к нему принудительные меры медицинского характера. Его (Ческидова) направили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях с интенсивным наблюдением», — отметила Ломакина. По данным URA.RU, Ческидова отправили на лечение в Смоленскую область. Оспорить это решение не получилось. В диспансере он находится уже пять месяцев. Вскоре его ждет очередная экспертиза, на основании которой будет принято решение о продлении лечения. «Как правило, проходит шесть месяцев, и в медицинской организации проводится экспертиза. Эксперты вновь обследуют пациента. После чего в суд направляется ходатайство с представленными результатами. На их основании суд принимает решение, продлевать или нет такую меру медицинского характера», — рассказала прокурор. При этом, по словам Ломакиной, процесс выздоровления не быстрый. Выписка происходит поэтапно. После принудительного лечения в стационарах специализированного типа следует стационар общего типа, и только после этого возможно амбулаторное лечение. После может ставиться вопрос о полном прекращении принудительных мер медицинского характера. Некоторые вопросы в деле Ческидова до сих пор остаются без ответов. Самый главный из них — кем была убитая им женщина. Следователи до сих пор пытаются установить ее личность. «Был установлен генетический профиль указанной женщины. Его поместили в федеральную базу данных геномной информации. Но каких-либо совпадений установить не удалось. Мы размещали информацию с составленным во время расследования художественным портретом потерпевшей. Это ее изображение, максимально приближенное к реальности, которое нам получилось создать с помощью специалистов. Но родственники, близкие люди, знакомые, друзья этой женщины так и не были установлены», — заявил следователь Зарубежнов. По его словам, во время расследования он получал массу информации от коллег из других регионов о пропавших девушках. Но они не подходили под описание. Также ему ежедневно звонили люди, близкие которых пропали без вести. Он предположил, что им просто хотелось знать, что убитая Ческидовым девушка не является их родственником или другом. Впрочем, если появится дополнительная информация об убитой Ческидовым девушке — будут производиться дополнительные следственные и процессуальные действия, заверил Зарубежнов. Но пока таких сведений не поступало, и ответить на вопрос, кем была Оксана, не представляется возможным.